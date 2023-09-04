Масована атака дронів на Одещину: ППО збила 17 "Шахедів"

Вночі росіяни запустили по Одещині ударні безпілотники "Shahed", 17 з яких збили сили ППО, проте є влучання.

Джерело: Сили оборони півдня у Телеграм, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова Кіпера: "Російські терористи упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

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17 дронів збили наші сили ППО".

Деталі: Внаслідок масованої атаки є і влучання.

У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

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Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів, яке було ліквідовано.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає.

"На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян", – додав Кіпер.