Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання, знищені 6 безпілотників
Росіяни атакували дронами Дніпропетровську та Миколаївську області: вранці 4 вересня повітряні сили знищили 7 ворожих безпілотників, але є і влучання.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Лисака: "Ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід"".
Деталі: Водночас голова ОВА додав, що є і влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. У результаті удару виникла пожежа, її наслідки уточнюються. Але, за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.
Про збитий ворожий дрон повідомив і голова Миколаївської ОВА.
Це сталося о 01:43.
Кім повідомив, що ППО знищила російський розвідувальний БпЛА невстановленого типу.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що вночі росіяни запустили по Одещині ударні безпілотники "Shahed", 17 з яких збили сили ППО, проте є влучання.