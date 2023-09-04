Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання, знищені 6 безпілотників

Ірина БалачукПонеділок, 4 вересня 2023, 08:21
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання, знищені 6 безпілотників
Пожежник гасить займання. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росіяни атакували дронами Дніпропетровську та Миколаївську області: вранці 4 вересня повітряні сили знищили 7 ворожих безпілотників, але є і влучання.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Лисака: "Ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід"".

Реклама:

Деталі: Водночас голова ОВА додав, що є і влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. У результаті удару виникла пожежа, її наслідки уточнюються. Але, за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Про збитий ворожий дрон повідомив і голова Миколаївської ОВА.

Це сталося о 01:43.

ВІДЕО ДНЯ

Кім повідомив, що ППО знищила російський розвідувальний БпЛА невстановленого типу.

Передісторія:

Теми: Дніпропетровська областьМиколаївська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Дніпропетровська область
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Росіяни обстрілювали Нікопольщину: 4 постраждалих, є руйнування
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: