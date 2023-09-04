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Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання, знищені 6 безпілотників

Ірина БалачукПонеділок, 4 вересня 2023, 08:21
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання, знищені 6 безпілотників
Пожежник гасить займання. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росіяни атакували дронами Дніпропетровську та Миколаївську області: вранці 4 вересня повітряні сили знищили 7 ворожих безпілотників, але є і влучання.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Лисака: "Ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід"".

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Деталі: Водночас голова ОВА додав, що є і влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. У результаті удару виникла пожежа, її наслідки уточнюються. Але, за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Про збитий ворожий дрон повідомив і голова Миколаївської ОВА.

Це сталося о 01:43.

ВІДЕО ДНЯ

Кім повідомив, що ППО знищила російський розвідувальний БпЛА невстановленого типу.

Передісторія:

Теми: Дніпропетровська областьМиколаївська областьбезпілотники
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