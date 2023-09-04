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Інформація про "замінування" шкіл у Києві не підтвердилась

Ірина БалачукПонеділок, 4 вересня 2023, 17:26
Інформація про замінування шкіл у Києві не підтвердилась
Фото КМДА

Вранці 4 вересня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці. Станом на вечір інформація не підтвердилась. 

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно КМВА: "Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів".

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Деталі: Міська влада зазначила, що рішення про евакуацію дітей та вчителів прийматиме адміністрація навчальних закладів та поліція.

Оновлено о 17:24: Увечері КМВА заявила, що після проведення ретельної перевірки, інформація про замінування не підтвердилась. Виклик виявився хибним. 

Передісторія:

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Теми: Київосвіта
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