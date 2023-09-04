Інформація про "замінування" шкіл у Києві не підтвердилась
Понеділок, 4 вересня 2023, 17:26
Вранці 4 вересня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці. Станом на вечір інформація не підтвердилась.
Джерело: КМВА у Telegram
Дослівно КМВА: "Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів".
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Деталі: Міська влада зазначила, що рішення про евакуацію дітей та вчителів прийматиме адміністрація навчальних закладів та поліція.
Оновлено о 17:24: Увечері КМВА заявила, що після проведення ретельної перевірки, інформація про замінування не підтвердилась. Виклик виявився хибним.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл, але після перевірки ця інформація не підтвердилася.