На флангах Бахмута минулого тижня звільнили 3 кв.км – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку та продовжують наступ в районі Новоданилівки – Новопрокопівки.

Джерело: Маляр під час включення з Military Media Center

Деталі: Заступниця міністра зазначила, що бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут: "Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки і Озарянівки".

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За її словами, протягом минулого тижня там було звільнено 3 кв. км території.

Усього з початку наступу українських військ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 кв. км.

Крім того, сили оборони мають успіхи на південному фронті.

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Тривають наступальні дії українських військ на Мелітопольському напрямку.

За словами Маляр, за останні декілька днів у ході ведення наступу були успіхи в районі Новоданилівка – Новопрокопівка, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.