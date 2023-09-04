На флангах Бахмута минулого тижня звільнили 3 кв.км – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку та продовжують наступ в районі Новоданилівки – Новопрокопівки.
Джерело: Маляр під час включення з Military Media Center
Деталі: Заступниця міністра зазначила, що бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут: "Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки і Озарянівки".
За її словами, протягом минулого тижня там було звільнено 3 кв. км території.
Усього з початку наступу українських військ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 кв. км.
Крім того, сили оборони мають успіхи на південному фронті.
Тривають наступальні дії українських військ на Мелітопольському напрямку.
За словами Маляр, за останні декілька днів у ході ведення наступу були успіхи в районі Новоданилівка – Новопрокопівка, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.