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Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 вересня 2023, 11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох Шахедів у Румунії і поінформували колег
ВИБУХ У РУМУНІЇ. ФОТО З FACEBOOK НІКОЛЕНКА

Українські прикордонники бачили дві детонації російських дронів-камікадзе на території Румунії і поінформували суміжну сторону. Відповіді Румунії наразі не надходило.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: В ніч на 4 вересня під час масованої атаки Росії ударними дронами російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні наряди, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БПЛА на румунській стороні.

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Пряма мова Демченка: "По визначених каналах зв’язку прикордонники України поінформували румунських колег, що фіксували дві детонації на території Румунії у визначених районах під час здійснення атаки Росією літальними апаратами.

Крім того українські прикордонники просили надати можливу інформацію стосовно цих випадків. Відповіді від румунської сторони ще не надходило".

Що передувало: Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що, за даними ДПСУ, дрони-камікадзе, які Росія запустила по Ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували у Румунії.

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Теми: РумуніябезпілотникиПрикордонна службавійна
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