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Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Ірина БалачукПонеділок, 4 вересня 2023, 11:02
Російські Шахеди впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
Вибух у Румунії. Фото з Facebook Ніколенка

"Шахеди", які Росія запустила по Ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували у Румунії, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Джерело: Ніколенко у Facebook

Пряма мова речника МЗС: "За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні (4 вересня − ред.) вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії".

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Деталі: Ніколенко опублікував фото вибуху підкреслив, що це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.

Він закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України і суміжних держав.

Водночас у Міноборони Румунії "категорично заперечили" те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.

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Теми: РосіябезпілотникиРумуніявибух
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