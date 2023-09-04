Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Ірина БалачукПонеділок, 4 вересня 2023, 11:02
Російські Шахеди впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
Вибух у Румунії. Фото з Facebook Ніколенка

"Шахеди", які Росія запустила по Ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували у Румунії, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Джерело: Ніколенко у Facebook

Пряма мова речника МЗС: "За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні (4 вересня − ред.) вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії".

Реклама:

Деталі: Ніколенко опублікував фото вибуху підкреслив, що це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.

Він закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України і суміжних держав.

Водночас у Міноборони Румунії "категорично заперечили" те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: РосіябезпілотникиРумуніявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
ЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
Розвідники отримали авіаційний комплекс для роботи в російському тилу
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: