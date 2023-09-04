Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
"Шахеди", які Росія запустила по Ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували у Румунії, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Джерело: Ніколенко у Facebook
Пряма мова речника МЗС: "За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні (4 вересня − ред.) вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії".
Деталі: Ніколенко опублікував фото вибуху підкреслив, що це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.
Він закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України і суміжних держав.
Водночас у Міноборони Румунії "категорично заперечили" те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що вночі росіяни запустили по Одещині ударні безпілотники "Shahed", 17 з яких збили сили ППО, проте є влучання.
- Також окупати атакували дронами Дніпропетровську та Миколаївську області: повітряні сили знищили 7 ворожих безпілотників, але є і влучання на Дніпропетровщині.
- Згодом Повітряні сили повідомили, що окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе "Шахед", 23 з них вдалося знищити.