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Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 11:55
Румунія заперечує, що російські Шахеди вибухнули на її території
ВИБУХ У РУМУНІЇ. ФОТО З FACEBOOK НІКОЛЕНКА

У Міноборони Румунії "категорично заперечили" інформацію української сторони про те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства національної оборони Румунії.

Дослівно Міноборони Румунії: "Відповідальні структури Міністерства національної оборони у реальному часі моніторили ситуацію у зв’язку з атакою російських безпілотників, і минулої ночі, і в суботу та неділю, проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї. У жодному з епізодів використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".

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Деталі: Водночас міністерство наголосило, що вважає ці атаки РФ невиправданими і такими, що суперечать міжнародному гуманітарному праву. 

Румунська сторона додає, що застосовує заходи підвищеної пильності на суходолі, у морі та у повітрі і "робить свій внесок у посилення оборони й стримування на східному фланзі згідно з національними планами та планами у рамках НАТО".

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Теми: РумуніяРосіябезпілотники
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