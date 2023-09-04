По всій Україні оголошували тривогу через загрозу "Кинджалів"
Понеділок, 4 вересня 2023, 13:34
На всій території України вдень оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала приблизно 40 хвилин.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".
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Що передувало: Востаннє через зліт МіГа по всій території України оголошували повітряну тривогу 25 серпня.