По всій Україні оголошували тривогу через загрозу "Кинджалів"

На всій території України вдень оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала приблизно 40 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

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Що передувало: Востаннє через зліт МіГа по всій території України оголошували повітряну тривогу 25 серпня.