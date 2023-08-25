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В Україні оголошували шосту повітряну тривогу за вечір

Альона Мазуренко П'ятниця, 25 серпня 2023, 23:48
В Україні оголошували шосту повітряну тривогу за вечір

Станом на 23.28 по всій території України оголошували повітряну тривогу. Захисники зафіксували зліт ворожого МиГ-31К. 

Джерело: карта тривог

Деталі: Це була 6-та повітряна тривога за вечір 25 серпня через зліт ворожого МиГ-31К.

Попередню тривогу оголошували о 22.25, а першу за вечір п'ятниці о 17.06.

Раніше повідомлялось про атаку "Шахедів" на Харків з різних напрямків. 

Раніше захисники попередили, що ворожі дрони-камікадзе "Shahed" рухаються у напрямку Дніпропетровської області та наближаються до Дніпра. Російські БПЛА помітили на Полтавщині.

Оновлено: О 23.48 тривогу через зліт МиГ-31К скасували.

Теми: повітряна тривога
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