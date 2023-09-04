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Ердоган не зміг повернути Путіна до "зернової угоди"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 17:16
Ердоган не зміг повернути Путіна до зернової угоди
Ердоган і Путін після переговорів у Сочі, скриншот із відео РІА Новости

Президент Росії Володимир Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На спільній пресконференції з Ердоганом у Сочі Путін сказав, що для повернення Росії до "зернової угоди" потрібно виконати поставлені раніше Кремлем вимоги.

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"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості", – сказав російський президент.

Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.

Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

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На прощання Путін побажав Ердогану щасливої дороги, а той подякував йому "за все".

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Теми: зерноЧорне мореТуреччинаРосія
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