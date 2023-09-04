Ердоган не зміг повернути Путіна до "зернової угоди"
Президент Росії Володимир Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: На спільній пресконференції з Ердоганом у Сочі Путін сказав, що для повернення Росії до "зернової угоди" потрібно виконати поставлені раніше Кремлем вимоги.
"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості", – сказав російський президент.
Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.
Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".
На прощання Путін побажав Ердогану щасливої дороги, а той подякував йому "за все".
Передісторія:
- 17 липня РФ заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. 19 липня Міноборони Росії заявило, що вважатиме всі судна, які наближаються до України, потенційними перевізниками зброї.
- Україна запропонувала Туреччині та ООН продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.
- Наприкінці серпня міністри закордонних справ України та Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".
- Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.
- ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення дії "зернової угоди", що передбачають підключення дочірньої компанії Россельхозбанку до SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива у Європі.