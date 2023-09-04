Кулеба пояснив, як виглядає шлях до дипломатії з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що шлях до дипломатії з Росією лежить через поле бою.

Джерело: Кулеба під час виступу перед послами Австрії, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава українського МЗС підкреслив, що припинення вогню зараз лише дасть РФ перепочинок, щоб потім знову відновити бойові дії.

Реклама:

"Деякі війни – це не просто конфлікти чи територіальні суперечки. Це загарбницькі війни з геноцидом, які не можуть бути припинені простим запрошенням воюючих сторін за стіл переговорів. Війна Росії проти України є саме таким випадком. Її потрібно виграти на полі бою, перш ніж Росія серйозно замислиться про мирні переговори", – сказав Кулеба.

Український міністр додав, що "справедливий" має означати відновлення територіальної цілісності України, а сталий – що Росія не зможе здійснити новий напад на Україну та решту Європи.

Нагадаємо: