На другій лінії оборони окупанти могли створити мережу лабіринтів – військові

Друга лінія оборони у росіян достатньо потужна та може мати розгалужену мережу лабіринтів, бо у росіян часу було більше року, щоб окопатися.

Джерело: речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Друга лінія оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їх кількість досить велика. Єдине, що може зіграти нам на руку, це те, що траншеї, окопи і перекриття не такі міцні. У росіян було понад рік часу, щоб окопатися, тому я думаю, що лабіринти там існують".

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Деталі: Також Штупун зазначив, що підпалюючи мінні поля, росіяни таким чином самі їх розміновують. Але, за його словами, "дурнів у Росії багато", тому, можливо, вони будуть продовжувати таке робити.

Речник сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що росіяни нічим не гребують, і практика підпалу застосовується ще з 2014 року: коли вітер дув у бік українських позицій - росіяни підпалювали траву.

Передісторія: 3 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю The Observer заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.