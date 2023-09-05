На незаконні "вибори" на ТОТ окупанти звозять "спостерігачів" з РФ – спротив

На псевдовибори на тимчасово окуповані території загарбники звозять "спостерігачів" з Росії.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Російські "вибори" – це суцільний фарс і пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка.

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Одну з головних ролей в цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу".

Деталі: У ЦНС пояснюють, що, за законодавством РФ існують так звані "громадські спостерігачі", і право так називатись має лише член "громадської палати" – дорадчого органу, який контролює російський диктатор Володимир Путін, адже він та призначені ним губернатори затверджують керівний склад палати у РФ.

Дослівно: "Саме такі "громадські спостерігачі" з РФ й спостерігають за "виборами" на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах", які організували російські окупанти.