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Сили оборони мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 5 вересня 2023, 08:50
Сили оборони мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті − Генштаб
Скриншот з deepstatemap.live

Українські війська просуваються уперед і мають успіхи у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі національного марафону

Пряма мова Ковальчука: "Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

У напрямку Роботине – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

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Деталі: На Бахмутському напрямку, за його словами, наступ триває південніше міста Бахмут.

Ковальчук підкреслив, що тут ворог несе втрати в особовому складі та техніці, переміщує свої війська і застосовує резерви.

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Теми: МелітопольконтрнаступдеокупаціяГенштаб
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