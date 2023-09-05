Сили оборони мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті − Генштаб
Вівторок, 5 вересня 2023, 08:50
Українські війська просуваються уперед і мають успіхи у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.
Джерело: речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі національного марафону
Пряма мова Ковальчука: "Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
У напрямку Роботине – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".
Реклама:
Деталі: На Бахмутському напрямку, за його словами, наступ триває південніше міста Бахмут.
Ковальчук підкреслив, що тут ворог несе втрати в особовому складі та техніці, переміщує свої війська і застосовує резерви.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами "зуби дракона", які є частиною російської оборони в окупованій західній частині Запорізької області.