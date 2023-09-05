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Українська піхота просунулася за протитанкові рови і "зуби дракона" на Запоріжжі – ISW

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 04:26
Українська піхота просунулася за протитанкові рови і зуби дракона на Запоріжжі – ISW
Український військовий, фото Генштабу ЗСУ

Українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами "зуби дракона", які є частиною російської оборони в окупованій західній частині Запорізької області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За повідомленням військових експертів,  українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції. 

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ISW не готовий оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж, оскільки відсутня українська важка техніка в цих районах. Географічно прив'язані відеоматеріали, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до позицій на лінії дерев, які знаходяться на схід від російських протитанкових ровів і загороджень "зуби дракона", що є частиною тришарової оборони безпосередньо на захід від Вербового.

Геолокаційні дані вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка веде на північний захід до Вербового.

Окрім цього, українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним і Новопрокопівкою. 

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ЗСУ розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів, і, за повідомленнями, перекидають більше техніки і особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу. 

Українські військові, схоже, досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки, проводячи піхотні атаки і обстрілюючи важкою артилерією російські позиції, що знаходяться в глибині і на південь від цього рубежу. Розгортання української важкої техніки і значних сил у цих районах може свідчити як про прорив цього російської оборонної лінії, так і про намагання розширити цей прорив.

Ключові висновки ISW за 4 вересня:

  • За повідомленнями, російські війська намагалися розширити мінні поля на півдні України після початку українського контрнаступу в червні.
  • Обмеження російських артилерійських можливостей і українські переваги в контрбатарейній боротьбі змушують росіян відступати від власної доктрини, повідомляє RUSI.
  • У ніч з 3 на 4 вересня російські війська завдали удару з безпілотників по Дніпропетровській та Одеській областях.
  • Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підтвердив небажання Росії приєднуватися до Чорноморської зернової ініціативи, поки не будуть виконані всі вичерпні умови, висунуті Росією.
  • Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні Ерік Моуз заявив, що комісія ще не дійшла висновку, що Росія здійснює геноцид в Україні.
  • Російські війська проводили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області і просунулися вперед на деяких напрямках.
  • Українські війська проводили наступальні операції і просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські військові не будуть проводити заплановані на вересень спільні стратегічні навчання "Захід-2023".
  • Російські окупаційні чиновники продовжили п'ятий день дострокового голосування на російських регіональних виборах на окупованих територіях.

Теми: війнаРосія
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