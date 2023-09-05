Фінансує Росію і війну: СБУ повідомила про підозру російському олігарху Фрідману

Служба безпеки заочно повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "З початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора.

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Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ".

Деталі: Для фінансування "проєктів" Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому "Альфа-Груп".

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия России", яка постачається окупантам на передову.

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В СБУ додали, що Фрідман також організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні.

Крім того, його страхові компанії взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників.

Фрідман забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Фрідману про підозру за ч.3 ст.110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Наразі олігарх переховується від правосуддя за кордоном. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Що було раніше: 1 вересня "Українська правда" опублікувала розслідування щодо російських олігархів та інших відомих громадян РФ у Великій Британії. Зокрема, журналістам УП вдалося зустрітися із самим Фрідманом.

Олігарх відмовився відповісти на запитання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, зіславшись на "заборону юристів".

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