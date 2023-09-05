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Кабмін підтримав ротацію керівників Донецької та Полтавської обладміністрацій

Олена РощінаВівторок, 5 вересня 2023, 16:05
Кабмін підтримав ротацію керівників Донецької та Полтавської обладміністрацій
Кабінет міністрів України, фото Getty Images

Кабінет міністрів підтримав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної держадміністрації та призначення Філіпа Проніна на посаду голови Полтавської обласної держадміністрації.

Джерело: уряд у Telegram  

Деталі: На своєму засіданні 5 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкти відповідних указів президента Володимира Зеленського. 

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Йдеться про звільнення Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації та про призначення Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації.

За даними "Української правди", Павла Кириленка планують призначити керівником Антимонопольного комітету. Верховна Рада саме підтримала звільнення з посади голови АМКУ Ольги Піщанської (її призначать головою Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який очолить Міноборони).

Філіп Пронін зараз є заступником керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів.

ВІДЕО ДНЯ

Полтавську ОДА (ОВА) поки очолює Дмитро Лунін.

Теми: кадриКабінет міністрівДонецька областьПолтавська область
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