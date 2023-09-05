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Рада підтримала покарання чиновників за несвоєчасне декларування більше 1,3 млн

Євген КізіловВівторок, 5 вересня 2023, 16:16
Рада підтримала покарання чиновників за несвоєчасне декларування більше 1,3 млн
фото железняка з Ради

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який передбачає покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій на суму більше 1,3 мільйона гривень.

Джерело: картка відповідного законопроекту №9587-д на сайті ВР, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За словами Железняка, проект підтримали 305 депутатів.

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Він розповів, що в закон була внесена поправка №25, яка дозволяє уникнути покарання, "якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно". Вона набрала 250 голосів і була врахована.

Про цю правку також у своїй колонці на УП написав голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. За його словами, ця правка забезпечить непотрапляння до "Реєстру корупціонерів", а відповідно дозволить уникнути покарання, всіх, "хто збрехав у декларації до 1 млн 300 тис."

"Ця сума може здаватися невеликою нардепам. Але точно здасться великою для українських родин під час війни", - зауважує він.

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Як повідомляє Железняк, було ще кілька правок до закону, але їх відхилили.

Пряма мова:

"Правка №27 (про право забути що задекларував майно на 1,3 млн грн і штраф буде 17 тисяч грн). Набрала 199 голосів. Не врахована.

Правка №112 (про те що можна забити оренду). Набрала 165 голосів. Не врахована.

Правка №139 (про можливість не вносити в реєстр корупціонерів). Набрала 161 голосів. Не врахована".

Більше деталей: Але, каже Железняк, через наявність прийнятої поправки №25 його фракція "Голос" за закон не голосувала.

"Не думаю, що в такому вигляді закон підпишуть або схвалять міжнародні партнери", - зауважив він.

Довідково: Цим законом ВР вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності чиновників.

Метою закону є автоматизація оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, передбаченого статтею 172-6 КУпАП за несвоєчасне подання декларації.

Документом запроваджується можливість "автоматичної фіксації" правопорушень, передбачених частиною першою статті 172-6 КУпАП, та встановлюється, що несвоєчасне подання декларацій чиновником є протиправним у випадку пропуску строку подання декларації без поважних причин.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме спрощенню притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларації чиновника, а також підвищить ефективність впливу держави на забезпечення вимог фінансового контролю чиновників.

Теми: деклараціїзаконодавствоВерховна Радакорупція
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