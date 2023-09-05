Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону не буде – постпред президента

Представник президента у парламенті Федір Веніславський запевнив, що масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде.

Джерело: Веніславський в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер.

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Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.

Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій".

Деталі: За словами нардепа, незаконно перетинають кордон щонайменше трьома способами – перетин поза офіційними пунктами пропуску, друге – коли пункт пропуску людина перетнула в сховку, а потім в нейтральній смузі ця ж особа перетнула вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта.

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Пряма мова: "Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідома неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає.

З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон. Але з точки зору підроблених документів – це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував.

Оскільки ми розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами – це є злочином для уникнення виконання конституційних обов’язків".

Деталі: Веніславський зазначив, що ці дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, встановлення таких фактів – компетенція правоохоронних органів.

Він додає, що після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону, а після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно повідомити про підозру, далі можуть бути задіяні правила екстрадиції.

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