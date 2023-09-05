Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ
Вівторок, 5 вересня 2023, 18:36
Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня здійснить візит до України та відвідає Київ.
Джерело: ZN.ua з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"
Що було раніше:
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- Востаннє Блінкен відвідував Україну рік тому. Тоді про поїздку американського держсекретаря також не повідомлялося заздалегідь.
- У квітні 2022 року Блінкен приїздив до України разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час таємного візиту американські високопосадовці оголошували про виділення військової допомоги.