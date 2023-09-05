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Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 18:36
Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня здійснить візит до України та відвідає Київ.

Джерело: ZN.ua з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

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Теми: БлінкенСШАУкраїна
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