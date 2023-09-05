"Сталеві" прикордонники взяли у полон двох вояк РФ

Бійці "Сталевого кордону" поповнили обмінний фонд: на Лиманському напрямку вони взяли в полон двох російських військовослужбовців.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Днями, під час проведення штурмових дій на Лиманському напрямку, бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" знищили групу окупантів, а двох військовослужбовців РФ взяли у полон".

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Деталі: Один із загарбників, з його ж слів, бере участь у бойових діях близько тижня, інший – 2 дні.

"От і навоювалися!", – резюмують прикордонники.