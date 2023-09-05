Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Сталеві" прикордонники взяли у полон двох вояк РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 5 вересня 2023, 18:59
Сталеві прикордонники взяли у полон двох вояк РФ
скриншот

Бійці "Сталевого кордону" поповнили обмінний фонд: на Лиманському напрямку вони взяли в полон двох російських військовослужбовців.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Днями, під час проведення штурмових дій на Лиманському напрямку, бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" знищили групу окупантів, а двох військовослужбовців РФ взяли у полон".

Реклама:

Деталі: Один із загарбників, з його ж слів, бере участь у бойових діях близько тижня, інший – 2 дні.

"От і навоювалися!", – резюмують прикордонники.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Прикордонна службаГвардія наступувійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Прикордонна служба
ДПСУ зловила понад 20 тисяч людей на спробі незаконно виїхати з України з 24 лютого
Білоруський прикордонник попиляв паркан і зайшов до Польщі – ЗМІ
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: