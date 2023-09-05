МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

У Міністерстві закордонних справ вважають, що кремлівського диктатора Владіміра Путіна зациклило на походженні українського президента, що свідчить про його "глибоко укорінений антисемітизм".

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Таким чином дипломат прокоментував заяву Путіна від 5 вересня, в якій він пов’язав єврейське походження Зеленського із героїзацією нацизму.

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Пряма мова Ніколенка: "Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт.

Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою".

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Що передувало: 5 вересня у коментарі пропагандистського телеканалу ВГТРК Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України.

"Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні", - додав російський диктатор.