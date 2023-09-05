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Путін: "Західні куратори" навмисно поставили єврея на чолі України

Євген КізіловВівторок, 5 вересня 2023, 17:53
Путін: Західні куратори навмисно поставили єврея на чолі України
владімір путін, Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України.

Джерело: Путін у коментарі журналісту пропагандистського телеканалу ВГТРК, передає "Медуза"

Пряма мова: "Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні".

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Що передувало:

  • У червні Путін заявив, нібито з посиланням на своїх "друзів-євреїв", що Зеленський "не єврей, а ганьба єврейського народу".
  • Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору, що пишається президентом Зеленським.

Теми: ПутінЗеленськийєвреїЗахід
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