Путін: "Західні куратори" навмисно поставили єврея на чолі України
Вівторок, 5 вересня 2023, 17:53
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України.
Джерело: Путін у коментарі журналісту пропагандистського телеканалу ВГТРК, передає "Медуза"
Пряма мова: "Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні".
Реклама:
Що передувало:
- У червні Путін заявив, нібито з посиланням на своїх "друзів-євреїв", що Зеленський "не єврей, а ганьба єврейського народу".
- Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору, що пишається президентом Зеленським.