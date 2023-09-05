Путін: "Західні куратори" навмисно поставили єврея на чолі України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України.

Джерело: Путін у коментарі журналісту пропагандистського телеканалу ВГТРК, передає "Медуза"

Пряма мова: "Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні".

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