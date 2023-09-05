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Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Євген КізіловВівторок, 5 вересня 2023, 20:59
Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли
Ростислав Шурма в інтерв'ю Радіо Свобода, скріншот відео

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що олігарх Ігор Коломойський замовив у Bihus.Info скандальне розслідування щодо оточення чиновника.

Джерело: інтерв'ю заступника Єрмака виданню Forbes Ukraine, пост Bihus.Info у Facebook

Пряма мова Шурми у відповідь на питання "Хто замовив розслідування?": "Я не говорив про це раніше відкрито, але зараз вам скажу прямо: це Коломойський".

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Деталі: На це у Bihus.Info сказали, що "високопосадовець офіційно заявив неправдиву інформацію" і "це цілковита брехня".

Редакція нагадала, що за 10 років роботи випустила щонайменше 10 розслідувань про схеми Коломойського.

Пряма мова: "Ми відстежували корупційні оборудки олігарха в різні часи, відзначали зростання і спадання його політичного впливу, а найсвіжіший наш матеріал про Коломойського датований кінцем 2022 року.

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І цей наш матеріал - саме про схеми Ігоря Коломойського на "Укрнафті", через яку, на думку Шурми, олігарх йому нібито мститься за допомогою журналістів (можливо, через когось і мститься, але точно без допомоги Bihus.Info)…

Тому ми переконані, що заступник керівника ОП наразі за допомогою вигадок намагається змістити акцент із підтвердженого ним самим факту: СЕС його брата отримували мільйони за електроенергію, нібито вироблену в окупації".

Що передувало:

  • 17 серпня було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.
  • Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма. А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.
  • Заступник Андрія Єрмака підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії.

Теми: КоломойськийОфіс президентаенергетика
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