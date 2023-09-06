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ПС попереджали про атаку "Шахедів" на Одещину

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 00:42
ПС попереджали про атаку Шахедів на Одещину
umoloda.kyiv.ua

В Одеській області загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Увага! Одеська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

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Деталі: У Повітряних силах додали, що "Шахеди" рухаються у напрямку півдня Одещини. Людей в Ізмаїльському районі просять перебувати в укриттях.

Оновлено: О 3.15 повітряну тривогу на Одещині скасували.

Передісторія: Раніше 5 вересня російські загарбники запустили з окупованого Криму кілька груп ударних безпілотників у напрямку південних областей Україні, також спостерігається активність авіації ворога на південно-східному та східному напрямках.

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Теми: повітряна тривогаШахед
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