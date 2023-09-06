ПС попереджали про атаку "Шахедів" на Одещину
Середа, 6 вересня 2023, 00:42
В Одеській області загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Увага! Одеська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"
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Деталі: У Повітряних силах додали, що "Шахеди" рухаються у напрямку півдня Одещини. Людей в Ізмаїльському районі просять перебувати в укриттях.
Оновлено: О 3.15 повітряну тривогу на Одещині скасували.
Передісторія: Раніше 5 вересня російські загарбники запустили з окупованого Криму кілька груп ударних безпілотників у напрямку південних областей Україні, також спостерігається активність авіації ворога на південно-східному та східному напрямках.
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