Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Атака ворожих БпЛА на Одещину: загинула людина, є руйнування

Ольга Глущенко Середа, 6 вересня 2023, 05:55
Атака ворожих БпЛА на Одещину: загинула людина, є руйнування
безпілотники, ілюстративне фото: Getty Images

Вночі 6 вересня протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення,  помер у лікарні".

Реклама:

Деталі: Крім того, Кіпер повідомив, що у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.

Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Що передувало: Повітряники попереджали про загрозу "Шахедів" в Одеській області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Зеленський про постачання ЗСУ: Всі запити воїнів будуть у генералів
ЦНС: на Запоріжжі окупанти готуються до відступу − розграбували завод у Токмаку
Ворог атакував Київ ракетами різного типу: всі цілі знищила ППО
На Київщині через ракетну атаку загорілося підприємство
Останні новини
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
Усі новини...
Реклама: