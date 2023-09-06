Атака ворожих БпЛА на Одещину: загинула людина, є руйнування
Середа, 6 вересня 2023, 05:55
Вночі 6 вересня протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні".
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Деталі: Крім того, Кіпер повідомив, що у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.
Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
Що передувало: Повітряники попереджали про загрозу "Шахедів" в Одеській області.
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