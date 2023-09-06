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Атака ворожих БпЛА на Одещину: загинула людина, є руйнування

Ольга Глущенко Середа, 6 вересня 2023, 05:55
Атака ворожих БпЛА на Одещину: загинула людина, є руйнування
безпілотники, ілюстративне фото: Getty Images

Вночі 6 вересня протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення,  помер у лікарні".

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Деталі: Крім того, Кіпер повідомив, що у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.

Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Що передувало: Повітряники попереджали про загрозу "Шахедів" в Одеській області.

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Теми: Одеська областьбезпілотникивійна
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