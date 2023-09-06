На Київщині через ракетну атаку загорілося підприємство

Вранці 6 вересня рятувальники ліквідували пожежу на території торговельного підприємства на Київщині, що виникла через падіння уламків ворожої ракети.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: За інформацією рятувальників жертв і потерпілих немає.

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Передісторія:

Ракетна атака на Київ в ніч на 6 вересня була комбінованою - ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 та ракети іншого типу, ймовірно балістичні.

Усіх їх знищила протиповітряна оборона.

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