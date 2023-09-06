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На Київщині через ракетну атаку загорілося підприємство

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 07:20
На Київщині через ракетну атаку загорілося підприємство
Пожежники ліквідовують наслідки ракетного удару на Київщині, фото ДСНС

Вранці 6 вересня рятувальники ліквідували пожежу на території торговельного підприємства на Київщині, що виникла через падіння уламків ворожої ракети.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: За інформацією рятувальників жертв і потерпілих немає.

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Передісторія: 

Ракетна атака на Київ в ніч на 6 вересня була комбінованою - ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 та ракети іншого типу, ймовірно балістичні. 

Усіх їх знищила протиповітряна оборона.

ВІДЕО ДНЯ
Пожежники ліквідовують наслідки ракетного удару на Київщині, фото ДСНС
Пожежники ліквідовують наслідки ракетного удару на Київщині
Фото ДСНС
Пожежники ліквідовують наслідки ракетного удару на Київщині
Пожежники ліквідовують наслідки ракетного удару на Київщині
фото ДСНС
Пожежники ліквідовують наслідки ракетного удару на Київщині
Пожежники ліквідовують наслідки ракетного удару на Київщині
Фото ДСНС

Теми: ракетний ударКиїв
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