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До Києва прибув держсекретар США

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 08:59
До Києва прибув держсекретар США
Ентоні Блінкен. ілюстративне фото з його X/Twitter

До столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Вранці 6 вересня стало відомо, що Блінкен вже перебуває в Києві.

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Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні.

Що передувало: В ніч на 6 вересня РФ здійснила чергову повітряну атаку на українські міста, у тому числі Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена.

Теми: БлінкенКиїв
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