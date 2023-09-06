До Києва прибув держсекретар США
Середа, 6 вересня 2023, 08:59
До столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Вранці 6 вересня стало відомо, що Блінкен вже перебуває в Києві.
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Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні.
Що передувало: В ніч на 6 вересня РФ здійснила чергову повітряну атаку на українські міста, у тому числі Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена.