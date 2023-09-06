Блінкен вшанував полеглих захисників на Берковецькому цвинтарі в Києві
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у середу, 6 вересня, побував на Берковецькому кладовищі, де віддав шану полеглим захисникам України.
Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити".
I welcomed @SecBlinken in Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023
The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.
This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5
Що було раніше:
- Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.
- Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки.
- За інформацією Reuters, візит держсекретаря в Україну буде дводенним. Очікують, що у його рамках американський дипломат оголосить про нову допомогу для України.