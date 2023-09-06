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Блінкен вшанував полеглих захисників на Берковецькому цвинтарі в Києві

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 13:30
Блінкен вшанував полеглих захисників на Берковецькому цвинтарі в Києві
Ентоні Блінкен, Дмитро Кулеба, фото: сомережа Х

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у середу, 6 вересня, побував на Берковецькому кладовищі, де віддав шану полеглим захисникам України.

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити".

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Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.
  • Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки. 
  • За інформацією Reuters, візит держсекретаря в Україну буде дводенним. Очікують, що у його рамках американський дипломат оголосить про нову допомогу для України.

Теми: БлінкенКиїввійнаКулеба Дмитро
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