Блінкен вшанував полеглих захисників на Берковецькому цвинтарі в Києві

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у середу, 6 вересня, побував на Берковецькому кладовищі, де віддав шану полеглим захисникам України.

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Держсекретар став першим моїм колегою, який розпочав день у Києві з вшанування наших загиблих героїв на Берковецькому кладовищі. Це жест поваги усім українським воїнам, які віддали життя за нашу свободу і право жити".

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I welcomed @SecBlinken in Ukraine.



The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.



This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023

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