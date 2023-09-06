Президент Румунії: Якщо уламки дрона РФ впали на нашій території – це порушення суверенітету
Середа, 6 вересня 2023, 18:00
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що у зв'язку із виявленням на румунській території уламків, ймовірно, російського безпілотника потрібно провести "термінове і професійне розслідування".
Джерело: Digi24, цитує "Європейська правда"
Деталі: Йоганніс зазначив, що розслідування має з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.
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"Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", – зазначив він.
Йоганніс також підкреслив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 4 вересня Україна повідомляла про те, що російські "Шахеди" впали на території Румунії.
- Спершу румунська сторона категорично заперечувала ймовірність того, що на їхній території могли впасти дрони, якими РФ атакувала південь України. Згодом у Румунії підтвердили, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.
- У ніч на 6 вересня жителі прикордонного села Кілія-Веке в Румунії також стали очевидцями вибухів під час атаки РФ по Україні.