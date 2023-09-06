Президент Румунії: Якщо уламки дрона РФ впали на нашій території – це порушення суверенітету

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що у зв'язку із виявленням на румунській території уламків, ймовірно, російського безпілотника потрібно провести "термінове і професійне розслідування".

Джерело: Digi24, цитує "Європейська правда"

Деталі: Йоганніс зазначив, що розслідування має з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

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"Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", – зазначив він.

Йоганніс також підкреслив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.

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