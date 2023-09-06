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Росія обстріляла Торецьк та Новоукраїнку, є загиблий та поранені

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 20:44
Росія обстріляла Торецьк та Новоукраїнку, є загиблий та поранені
Торецьк. Мапа - Google Maps

Російські війська 6 вересня обстріляли Новоукраїнку та Торецьк на Донеччині, відомо про одного загиблого та двох поранених.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі Суспільному

Пряма мова: "О 9:40, внаслідок обстрілу з боку РФ Новоукраїнки загинув 61-річний місцевий житель. Крім того, об 11:00 та 13:30 російські війська завдали удару по Торецьку. Поранені 42-річна жінка та 65-річний чоловік, які перебували на вулиці. Їх з осколковими пораненнями доставили до лікарні".

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Деталі: За словами речниці прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Передісторія:

  • 6 вересня Росія завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області. Відомо про 17 загиблих та 32 поранених.

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Теми: Донецька областьжертвиРосіявійна
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