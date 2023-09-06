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Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів

Ірина БалачукСереда, 6 вересня 2023, 20:39
Українці вимагають у Зеленського ветувати закон про закриті декларації: петиція має 25 тисяч підписів
Фото ілюстративне з сайту НАЗК

Українці зібрали 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

Джерело: сайт електронних петицій

Пряма мова автора петиції Олександра Ябчанки: "Закликаю президента Володимира Зеленського повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534 "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну (накласти вето з пропозиціями)".

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Деталі: Ябчанка нагадав, що 5 вересня народні депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт №9534, який нібито мав відновити декларування чиновників.

Проте найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників – він не виконав, лишивши інформацію про доходи влади закритою ще на рік.

Автор підкреслив, що таким чином нардепи позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни.

Він також наголосив, що парламентарі таким чином пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту.

Петиція уже зібрала 25 783 підписів − це означає, що її має розглянути президент і надати свою відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Теми: петиціядеклараціїЗеленський
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