США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого
Середа, 6 вересня 2023, 20:50
Уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги, зокрема, боєприпасів зі збідненим ураном.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону
Деталі: За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів, міститиме:
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- 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;
- обладнання для систем протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;
- тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;
- боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини та інше польове обладнання.
Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.
Нагадаємо:
- Раніше повідомляли, що майбутній пакет допомоги, до якого увійдуть бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів.
- У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.
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