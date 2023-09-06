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США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 20:50
США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого
фото: US DoD

Уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги, зокрема, боєприпасів зі збідненим ураном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону

Деталі: За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів, міститиме:

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  • 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;
  • обладнання для систем протиповітряної оборони;
  • додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
  • важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;
  • тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;
  • боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини та інше польове обладнання.

Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. 

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Теми: СШАУкраїназброя
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