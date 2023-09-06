США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого

Уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги, зокрема, боєприпасів зі збідненим ураном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону

Деталі: За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів, міститиме:

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120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;

обладнання для систем протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

81-мм мінометні системи та боєприпаси;

важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;

боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини та інше польове обладнання.

Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

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