Група "Шахедів" летить на Одещину − повітряні сили
Четвер, 7 вересня 2023, 00:42
З акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району в Одеській області летить група ударниих безпілотників.
Джерело: повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"
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Деталі: У відомстві уточнили, що ворожі дрони рухаються у напрямку Кілії, Ізмаїла та Рені, що на кордоні з Румунією.
Нагадаємо:
- Вночі 6 вересня протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.
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