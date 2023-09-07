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Група "Шахедів" летить на Одещину − повітряні сили

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 00:42
Група Шахедів летить на Одещину − повітряні сили

З акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району в Одеській області летить група ударниих безпілотників.

Джерело: повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

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Деталі: У відомстві уточнили, що ворожі дрони рухаються у напрямку Кілії, Ізмаїла та Рені, що на кордоні з Румунією.

Нагадаємо: 

  • Вночі 6 вересня протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.

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Теми: Шахедповітряна тривогаОдеська область
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