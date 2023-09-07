Мер Москви заявив про атаку безпілотника, який нібито збили

Міський голова російської столиці заявив, що в ніч на 7 вересня Москву атакував дрон, але його нібито збили за десятки кілометрів від столиці Росії.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (7 вересня - ред.) вночі в Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби".

Реклама:

Деталі: Водночас російські пабліки у Telegram публікують кадри пошкоджень нібито після збиття БПЛА.

У соцмережах викладають знімки уламків БПЛА, який збили в підмосковному Раменському. Неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.

Вікна будинків біля місця падіння безпілотника вибило вибуховою хвилею.

ВІДЕО ДНЯ

Рух Десантною вулицею в підмосковному Раменському перекрили. Росіяни обстежують територію, вивчають уламки.

Нагадаємо: