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В Ростове-на-Дону прогремели взрывы, власти оккупантов говорят о дронах

Алена МазуренкоЧетверг, 7 сентября 2023, 03:55
В Ростове-на-Дону прогремели взрывы, власти оккупантов говорят о дронах
фото: Mash

В российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы, местные власти сообщают о том, что якобы российская ПВО сбила несколько беспилотников, однако местные паблики публикуют видео со взрывами и вспышками.

Источник: российские Telegram-каналы, губернатор Ростовской области Василий Голубев

Детали: Голубев заявил, что около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. По его словам, оккупанты сбили 2 беспилотника.

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Один якобы упал за городом в западной части Ростова, а второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42.

По его словам, повреждены несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, но от госпитализации отказался.

Российские паблики сообщают, что взрыв произошел на Пушкинской улице в нескольких кварталах от штаба Южного военного округа ВС РФ.

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По данным Telegram-каналов, в городе слышали 3 взрыва, после которых начался пожар.

Темы: Росcиявзрыв
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