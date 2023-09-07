США вперше передадуть Україні гроші, конфісковані в російських олігархів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вперше передадуть Україні конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укрінформ", спільна пресконференція Блінкена та глави МЗС України Дмитра Кулеби

Пряма мова: "Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер використовуватимуться для підтримки українських військових ветеранів".

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Деталі: За словами держсекретаря США, "ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це".

Йдеться про 5,4 млн доларів, які плануюють направити на підтримку та реабілітацію ветеранів.

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Ці кошти спрямуюють Україні в рамках допомоги про яку оголосив Блінкен на понад 1 мільярд доларів.

Ця допомога включає 175 мільйонів дол., на компоненти систем ППО, ракети для HIMARS, боєприпаси, амуніцію та системи зв'язку.

100 мільйонів дол. підуть на забезпечення довгострокових військових потреб.

90,5 мільйона дол. - на гуманітарну допомогу з розмінування.

300 мільйонів дол. - на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, у тому числі в містах і селищах, що зазнають безперервних обстрілів з боку Росії.

206 мільйонів дол. будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, включаючи продовольство, воду та притулок для вимушених переселенців в Україні, а також біженців за кодоном.

203 мільйони дол. – на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, посилення ключових реформ, пов'язаних з боротьбою з корупцією, верховенством права та правосуддям, а також на розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією.

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