Повітряні сили за ніч збили 25 із 33 "Шахедів"

У ніч на 7 вересня Повітряні сили збили 25 безпілотників "Шахед" з 33 запущених на Сумську та Одеську області України.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" летіли кількома групами.

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Атака відбувалися з північного, південно-східного та південного напрямків - Курськ (Росія), Приморсько-Ахтарськ (Росія), мис Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 33 "шахедів", в основному – у напрямку південних районів Одеської області, 25 з них Повітряні сили знищили.

Передісторія: В ніч на 7 вересня внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля; водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.