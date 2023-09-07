Нічна атака на Одещину: "Шахеди" пошкодили припортову інфраструктуру, елеватор
Внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля; водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.
Джерело: голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер
Дослівно: "Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.
Внаслідок сьогоднішнього (7 вересня - ред.) нальоту "шахедів" у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля".
Деталі: Кіпер додав, що постраждала одна цивільна людина: "Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги".
Наразі на місці триває ліквідація наслідків. Працюють відповідні служби.
Нагадаємо:
- Вночі 6 вересня протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.
- В ніч на 7 вересня повітряні сили повідомили, що з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району в Одеській області летить група ударних безпілотників. У відомстві уточнили, що ворожі дрони рухаються у напрямку Кілії, Ізмаїла та Рені.