У Костянтинівці підтверджена загибель 16 людей, а не 17, удар був не з артилерії – поліція

Підтверджена загибель 16 людей внаслідок удару по Костянтинівці 6 вересня. Поліція виключає версію, що ворог використав артилерію.

Джерело: начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "За офіційною інформацією, станом на зараз – 16 тіл загиблих людей і 33 поранених. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели ретельний візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам. Зараз вже майже всі ідентифіковані, знайдені родичі, відібрані ДНК загиблих та їхніх родичів.

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Станом на вечір чотири тіла не були ідентифіковані. Станом на ранок залишається одна людина – тіло чоловіка – родичі якої не з’явились".

Деталі: Гаврилко закликала звернутися до поліції тих, хто знав людей, які могли потрапити під обстріл.

Вона також додала, що поліція виключає використання артилерії, про яке повідомлялось раніше.

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Пряма мова: "На даний момент ще проводиться експертиза. Можу сказати, що є кілька версій щодо типу озброєння. Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію про артобстріл. Є декілька версій. Точна інформація буде згодом".

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