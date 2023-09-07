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У Костянтинівці підтверджена загибель 16 людей, а не 17, удар був не з артилерії – поліція

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 10:15
У Костянтинівці підтверджена загибель 16 людей, а не 17, удар був не з артилерії – поліція
Костянтинівка, скріншот з відео з соцмереж Володимира Зеленського

Підтверджена загибель 16 людей внаслідок удару по Костянтинівці 6 вересня. Поліція виключає версію, що ворог використав артилерію.

Джерело: начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "За офіційною інформацією, станом на зараз – 16 тіл загиблих людей і 33 поранених. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели ретельний візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам. Зараз вже майже всі ідентифіковані, знайдені родичі, відібрані ДНК загиблих та їхніх родичів.

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Станом на вечір чотири тіла не були ідентифіковані. Станом на ранок залишається одна людина – тіло чоловіка – родичі якої не з’явились". 

Деталі: Гаврилко закликала звернутися до поліції тих, хто знав людей, які могли потрапити під обстріл.

Вона також додала, що поліція виключає використання артилерії, про яке повідомлялось раніше. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "На даний момент ще проводиться експертиза. Можу сказати, що є кілька версій щодо типу озброєння. Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію про артобстріл. Є декілька версій. Точна інформація буде згодом".

Передісторія:

  • Російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області вдень у середу.
  • Спершу ЗМІ повідомили про 16 загиблих. Пізніше цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський та очільник МВС Ігор Клименко.
  • Анонімні Telegram-канали стверджували, що був ракетний удар. Зеленський підтвердив артудар. На відео, яке оприлюднив Клименко в своїх соцмережах, свідки на місці події також повідомляли саме про артудар.
  • Після завершення рятувальної операці Клименко повідомив про 17 загиблих та 32 поранених.

Теми: Донецька областьжертвиполіціязброя
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