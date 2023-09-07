З’явились фото наслідків атаки на Одещину, кількість поранених зросла

Прокуратура показала наслідки нічної атаки росіян на південь Одещини, а також повідомила, що зросла кількість поранених внаслідок обстрілу.

Джерело: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Деталі: За інформацією прокуратури, внаслідок атак на об’єкти припортової та цивільної інфраструктури на півдні Одещини дістали поранення двоє водіїв вантажівок.

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Руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.

фото прокуратури

Передістрія:

Зранку Одеська ОВА повідомила, що внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля.

Повідомлялось про одного пораненого водія вантажівки.