З’явились фото наслідків атаки на Одещину, кількість поранених зросла
Четвер, 7 вересня 2023, 11:49
Прокуратура показала наслідки нічної атаки росіян на південь Одещини, а також повідомила, що зросла кількість поранених внаслідок обстрілу.
Джерело: пресслужба Одеської обласної прокуратури
Деталі: За інформацією прокуратури, внаслідок атак на об’єкти припортової та цивільної інфраструктури на півдні Одещини дістали поранення двоє водіїв вантажівок.
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Руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.
Передістрія:
- Зранку Одеська ОВА повідомила, що внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля.
- Повідомлялось про одного пораненого водія вантажівки.
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