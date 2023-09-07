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З’явились фото наслідків атаки на Одещину, кількість поранених зросла

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 11:49
З’явились фото наслідків атаки на Одещину, кількість поранених зросла
фото прокуратури

Прокуратура показала наслідки нічної атаки росіян на південь Одещини, а також повідомила, що зросла кількість поранених внаслідок обстрілу.

Джерело: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Деталі: За інформацією прокуратури, внаслідок атак на об’єкти припортової та цивільної інфраструктури на півдні Одещини дістали поранення двоє водіїв вантажівок. 

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Руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.

 
фото прокуратури
 
 

Передістрія: 

  • Зранку Одеська ОВА повідомила, що внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля.
  • Повідомлялось про одного пораненого водія вантажівки.

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Теми: обстрілОдеська областьпортибезпілотники
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