Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З’явились фото наслідків атаки на Одещину, кількість поранених зросла

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 11:49
З’явились фото наслідків атаки на Одещину, кількість поранених зросла
фото прокуратури

Прокуратура показала наслідки нічної атаки росіян на південь Одещини, а також повідомила, що зросла кількість поранених внаслідок обстрілу.

Джерело: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Деталі: За інформацією прокуратури, внаслідок атак на об’єкти припортової та цивільної інфраструктури на півдні Одещини дістали поранення двоє водіїв вантажівок. 

Реклама:

Руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.

 
фото прокуратури
 
 

Передістрія: 

  • Зранку Одеська ОВА повідомила, що внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля.
  • Повідомлялось про одного пораненого водія вантажівки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: обстрілОдеська областьпортибезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
обстріл
Росіяни зранку обстріляли Херсон та область: є поранений
За добу Росія завдала 32 авіаудари – Генштаб
Снаряд ворожого "Урагану" знищив будинок на Дніпропетровщині – ОВА
Останні новини
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
Усі новини...
Реклама: