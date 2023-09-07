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Церковника УПЦ МП, який є кумом дружини Медведчука, викрили на пропаганді комунізму

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 15:25
Церковника УПЦ МП, який є кумом дружини Медведчука, викрили на пропаганді комунізму
фото СБУ

На Закарпатті Служба безпеки України викрила на пропаганді комуністичного режиму священника УПЦ МП.

Джерело: Управління СБУ в Закарпатській області, прокуратура Закарпатської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, до злочину причетний настоятель одного із храмів Хустської єпархії УПЦ МП, розташованого в Тячівському районі на Закарпатті.

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фото, надане УП джерелом

За даними джерела "Української правди", йдеться про Віталія Хромея 1983 року народження, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко (хрестив із нею дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ).

В СБУ зазначають, що церковник, будучи керівником територіального благочиння, яке одним із перших з початку повномасштабного вторгнення вийшло з-під юрисдикції Московського патріархату, намагався жодним чином не допустити переходу громади до ПЦУ.

Оперативники спецслужби встановили, що на власній сторінці у соцмережах священник пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку. Це підтвердила й ініційована у справі судова мистецтвознавча експертиза.

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Серед своєї кількатисячної авдиторії підозрюваний розміщував зображення з комуністичними символами, зокрема зі значком червоної зірки та військовим орденом СРСР.

 

Крім того, чоловік розміщував дописи, у яких вітав "С днем Великой Победы" та "прикрашав" свою аватарку зображенням п’ятикутної червоної зірки.

Під час обшуків у храмі та за місцем проживання священнослужителя, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру.

Серед виявленого правоохоронцями – книги, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них.

 

У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "Київ, без великої Росії, і окремо від РФ, немислимий в жодному випадку".

 

У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-Руси" та молилися за "спасение России", а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців.

 

Наразі правоохоронці вивчають всі вилучені матеріали для вжиття подальших процесуальних дій.

Крім того, у ході оперативно-слідчих дій встановлено, що настоятель церкви у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Настоятелю храму повідомлено про підозру в поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму.

 

Теми: УПЦ МПСБУ
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