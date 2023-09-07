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Близько 25 тисяч громадян України можуть перебувати в російському полоні – Лубінець

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 15:36
Близько 25 тисяч громадян України можуть перебувати в російському полоні – Лубінець
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ НА БРИФІНГУ 28 ВЕРЕСНЯ 2022

Близько 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими за особливих обставин, тобто бути цивільними заручниками і перебувати в російському полоні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця

Пряма мова: "Щодо цивільних заручників, за моєю інформацією, приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися такими, хто зник за особливих обставин. Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список".

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Деталі: Також омбудсман повідомив, що офіційну інформацію про українського журналіста Дмитра Хилюка російська сторона не надає. Хилюка російські військовослужбовці викрали в селі Козаровичі на Київщині 4 березня 2022 року та понад півтора року тримають у полоні.

Передісторія:

  • Журналіст української інформагенції УНІАН Дмитро Хилюк перебуває в одній із виправних колоній Володимирської області РФ, хоча Росія заперечує, що тримає його в полоні. 

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Теми: окупаціяполіція
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