Близько 25 тисяч громадян України можуть перебувати в російському полоні – Лубінець

Близько 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими за особливих обставин, тобто бути цивільними заручниками і перебувати в російському полоні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця

Пряма мова: "Щодо цивільних заручників, за моєю інформацією, приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися такими, хто зник за особливих обставин. Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список".

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Деталі: Також омбудсман повідомив, що офіційну інформацію про українського журналіста Дмитра Хилюка російська сторона не надає. Хилюка російські військовослужбовці викрали в селі Козаровичі на Київщині 4 березня 2022 року та понад півтора року тримають у полоні.

Передісторія:

Журналіст української інформагенції УНІАН Дмитро Хилюк перебуває в одній із виправних колоній Володимирської області РФ, хоча Росія заперечує, що тримає його в полоні.