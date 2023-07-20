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Викраденого на Київщині журналіста Хилюка тримають у Росії, можливо – в одній колонії з Навальним

Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 19:59
Викраденого на Київщині журналіста Хилюка тримають у Росії, можливо – в одній колонії з Навальним
Дмитро Хилюк у полоні, колаж rsf.org

Журналіст української інформагенції УНІАН Дмитро Хилюк, якого російські військові викрали на Київщині в березні 2022 року, перебуває в одній із виправних колоній Володимирської області РФ, хоча Росія заперечує, що тримає його в полоні. 

Джерело: "Репортери без кордонів" (RSF)

Деталі: Згідно з останньою інформацією, отриманою "Репортерами без кордонів", журналіст Дмитро Хилюк живий. 

Російська влада заперечує, що утримує його в полоні, але організація має докази того, що він був насильно викрадений в Київській області і вивезений до в'язниці на схід від Москви.

Після кількох місяців пошуків "Репортери без кордонів" знайшли слід журналіста, заарештованого в саду його сімейного будинку на північ від Києва в березні 2022 року – менш ніж за два тижні після початку російського вторгнення в Україну. 

Згідно з інформацією "Репортерів без кордонів", журналіст УНІАН покинув СІЗО №2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року.

Він перебував у цій в'язниці більше року без жодних правових підстав, що задокументовано організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання. 

Потім журналіста вивезли в одну з в'язниць Володимирської області, розташовану за кілька сотень кілометрів на схід від Москви. 

У повідомленні своїй родині на початку червня Хилюк писав: "Я в порядку. Я вас люблю. Повідомте УНІАН, що я у в'язниці". 

Журналіста також двічі бачили в його новій в'язниці наприкінці травня згідно з джерелами, з якими "Репортери без кордонів" зустрічалися в червні 2022 року в Україні, які з міркувань безпеки побажали залишитися анонімними. 

Ці свідчення є ще одним доказом перебування журналіста Хилюка в полоні, незважаючи на те, що російська влада досі заперечує його утримання або відкриття проти нього судового провадження.

Пряма мова Арно Фроже, керівника відділу розслідувань "Репортерів без кордонів": "Утримуючи цього українського журналіста, який не скоїв жодного злочину, у в'язниці, Росія продовжує зневажати Женевську конвенцію. Використання цивільних осіб як військової здобичі для "вибивання" інформації або "промивання мізків" доповнює довгий список звірств, скоєних із початку війни. 

Дмитро Хилюк зараз є державним заручником. Він має бути звільнений беззастережно". 

Деталі: У Володимирській області нараховується 14 слідчих ізоляторів. 

Згідно з інформацією "Репортерів без кордонів", Дмитра Хилюка утримують або у виправній колонії №7 (ВК-7) неподалік від Коврова, або у виправній колонії №6 (ВК-6) в Мелехово. Остання є в'язницею суворого режиму з огидною репутацією. В останні роки вона стала сумнозвісною через перебування в ній Олексія Навального, одного з головних опонентів Володимира Путіна. 

Одне джерело повідомило "Репортерам без кордонів", що чуло від колишніх російських в'язнів, що там також утримуються українці. 

Присутність українських полонених у ВК-7 підтвердили організації двоє військових, які перебували там в ув'язненні і були нещодавно звільнені. Однак вони не змогли підтвердити перебування Дмитра Хилюка у цій в'язниці, розрахованій на 1200 місць. 

Згідно з їхніми свідченнями, там утримується щонайменше 300 українських військових і цивільних осіб. Умови утримання там не такі суворі, як у ВК-6, але один з опитаних військових повідомив про кілька випадків укусів собак, катування електричним струмом і позбавлення їжі, що може призводити до втрати свідомості ув'язнених. Близько 15 осіб тісняться в камерах, розрахованих на 8 людей. 

Українці не мають жодного контакту з російськими в'язнями, приблизно кожні два місяці їх переводять в іншу камеру. Єдине заняття, яке їм нав'язують, читання пропагандистських книг, що змальовують Україну як нацистський режим, або співання російських патріотичних пісень. 

В'язницею керує переважно тюремний персонал, але одне з джерел також повідомило про присутність там військових.

Більшість полонених вважаються "свідками", їм не висувають жодних офіційних звинувачень і вони не мають доступу до адвоката. 

Один зі звільнених із Росії українських військових також повідомив, що під час затримання чув, як "начальник колонії" оголосив, що Ковров − це "їхня остання в'язниця" і що українців "незабаром обміняють". Проте Хилюк досі в полоні.

Теми: полоненіРосіявійнаокупація
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