Прикордонники розповіли, скільки чиновників і держслужбовців завернули за 7 місяців

Від часу запровадження обмежень на виїзд чиновників та держслужбовців в кінці січня 2023 року прикордонники відмовили у перетині держмежі приблизно 1800 громадянам України цих категорій.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо тих обмежень по державних службовцях та інших посадових особах, які визначені в пункті 2.14 постанови уряду №57 про правила перетину державного кордону, то є випадки, коли такі особи прибувають у пункт пропуску і намагаються перетнути кордон, але не мають визначених підстав для цього.

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Загалом з початку дії цих обмежень відносно виключно цієї категорії осіб (а це і чоловіки, і жінки) було відмовлено в перетині кордону близько 1800 особам".

Що передувало: 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

29 січня вона набула законної чинності. Було визначено, що урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.