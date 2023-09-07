Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники розповіли, скільки чиновників і держслужбовців завернули за 7 місяців

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 18:28
Прикордонники розповіли, скільки чиновників і держслужбовців завернули за 7 місяців
ілюстративне фото ДПСУ

Від часу запровадження обмежень на виїзд чиновників та держслужбовців в кінці січня 2023 року прикордонники відмовили у перетині держмежі приблизно 1800 громадянам України цих категорій.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо тих обмежень по державних службовцях та інших посадових особах, які визначені в пункті 2.14 постанови уряду №57 про правила перетину державного кордону, то є випадки, коли такі особи прибувають у пункт пропуску і намагаються перетнути кордон, але не мають визначених підстав для цього.

Реклама:

Загалом з початку дії цих обмежень відносно виключно цієї категорії осіб (а це і чоловіки, і жінки) було відмовлено в перетині кордону близько 1800 особам".

Що передувало: 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

29 січня вона набула законної чинності. Було визначено, що урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Прикордонна службаВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Прикордонна служба
Блінкен зустрівся з українськими прикордонниками і сів за кермо броньовика
"Сталеві" прикордонники підняли прапор України у двох селах "сірої зони"
"Сталеві" прикордонники взяли у полон двох вояк РФ
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україні отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: