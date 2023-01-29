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Заборона на виїзд стосується і чиновників, які непридатні до військової служби

Валентина РоманенкоНеділя, 29 січня 2023, 11:07
фото ДПСУ

Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження вже діє, вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону і в коментарі УП

Деталі: Демченко наголосив, що постанова № 69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і вже діє.

Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Крім того, уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до Адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.

Адміністрація ДПСУ забезпечить наявність цих списків у своїх інспекторів на кордоні.

Визначено також перелік винятків для перетину кордону цими особами:

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  • жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;
  • для лікування за кордоном;
  • на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Демченко наголосив, що ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.

Окремо речник Держприкордонслужби наголосив, що питання контролю покладається не лише на ДПСУ та її інспекторів безпосередньо на кордоні, це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови уряду та їхніх керівників, які видають своїм підлеглим відпустку, чи посилають у службове відрядження.

На уточнююче запитання УП, скільки чиновників виїхало в п'ятиденний термін (відколи було ухвалено рішення РНБО і до винесення постанови Кабміну №69 -ред) і чи всі вони повернулися в Україну, Демченко сказав, що прикордонники не ведуть подібну статистику, а здійснюють пропуск осіб керуючись нормами чинного законодавства, які регламентують перетин державного кордону України.

Окремо речник ДПСУ зазначив, що нинішні норми стосуються і осіб, визнаних непридатними до військової служби, які перебувають на держслужбі.

Пряма мова: "Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації.

Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців".

Теми: кордонПрикордонна службаВоєнний стан
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