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Уряд схвалив постанову про виїзд чиновників: до малих дітей – можна, на відпочинок – ні

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 січня 2023, 17:13
фото: КМУ

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні".

Деталі: Шмигаль додав, що є ті, хто навіть під час війни не зрозумів базових речей: "Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів".

Нагадаємо: 

  • 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження
  • Перед тим стало відомо, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію, ще й на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.
  • 26 січня стало відомо, що народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою.
  • Після розголосу Тищенка вже виключили з партії, звільнили з посади заступника голови фракції у Верховній Раді і вигнали з фракції, хоча сам мандрівник запевняє, що посилено працює за кордоном.

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Теми: Кабінет міністрівкордонвійна
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