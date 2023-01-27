Уряд схвалив постанову про виїзд чиновників: до малих дітей – можна, на відпочинок – ні
П'ятниця, 27 січня 2023, 16:13
Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Telegram
Дослівно: "Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.
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Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні".
Деталі: Шмигаль додав, що є ті, хто навіть під час війни не зрозумів базових речей: "Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів".
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