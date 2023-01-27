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Уряд схвалив постанову про виїзд чиновників: до малих дітей – можна, на відпочинок – ні

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 січня 2023, 16:13
Уряд схвалив постанову про виїзд чиновників: до малих дітей – можна, на відпочинок – ні
фото: КМУ

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

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Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні".

Деталі: Шмигаль додав, що є ті, хто навіть під час війни не зрозумів базових речей: "Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів".

Нагадаємо: 

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  • 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження
  • Перед тим стало відомо, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію, ще й на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.
  • 26 січня стало відомо, що народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Бангкоці зустріч з українською громадою.
  • Після розголосу Тищенка вже виключили з партії, звільнили з посади заступника голови фракції у Верховній Раді і вигнали з фракції, хоча сам мандрівник запевняє, що посилено працює за кордоном.

Теми: Кабінет міністрівкордонвійна
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