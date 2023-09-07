Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МОЗ спільно з правоохоронцями перевірять видані після початку війни рішення ВЛК – Ляшко

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 18:31
МОЗ спільно з правоохоронцями перевірять видані після початку війни рішення ВЛК – Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм ".

Реклама:

"Усі зміни стосуються категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний"

Деталі: Водночас Ляшко не назвав терміни перегляду рішень ВЛК.

Також зазначив, що вже відкрили велику кількість кримінальних справ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Володимир Зеленський 30 серпня за підсумками засідання РНБО повідомляв, що ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалених в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.
  • Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мали зайнятися правоохоронці.
  • У п’ятницю, 1 вересня, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що імена лікарів, які виписували фальшиві документи про непридатність до військової служби, та ухилянтів, яким їх видавали, буде оприлюднено.
  • Данілов також зазначав, що право перевіряти ВЛК має Офіс омбудсмана. Омбудсман Дмитро Лубінець у свою чергу зазначав, що перевірки ВЛК його інституція почала ще з жовтня 2022 року.

Теми: МОЗмобілізаціяухилянтиРНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

Усі новини...
МОЗ
Е-рецепти для наркотичних ліків: у МОЗ пояснили, що змінюється у вересні
Шмигаль просить МОЗ вивчити питання безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: