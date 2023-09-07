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МОЗ спільно з правоохоронцями перевірять видані після початку війни рішення ВЛК – Ляшко

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 18:31
МОЗ спільно з правоохоронцями перевірять видані після початку війни рішення ВЛК – Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм ".

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"Усі зміни стосуються категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний"

Деталі: Водночас Ляшко не назвав терміни перегляду рішень ВЛК.

Також зазначив, що вже відкрили велику кількість кримінальних справ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Володимир Зеленський 30 серпня за підсумками засідання РНБО повідомляв, що ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалених в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.
  • Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мали зайнятися правоохоронці.
  • У п’ятницю, 1 вересня, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що імена лікарів, які виписували фальшиві документи про непридатність до військової служби, та ухилянтів, яким їх видавали, буде оприлюднено.
  • Данілов також зазначав, що право перевіряти ВЛК має Офіс омбудсмана. Омбудсман Дмитро Лубінець у свою чергу зазначав, що перевірки ВЛК його інституція почала ще з жовтня 2022 року.

Теми: МОЗмобілізаціяухилянтиРНБО
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