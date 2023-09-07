МОЗ спільно з правоохоронцями перевірять видані після початку війни рішення ВЛК – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм ".

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"Усі зміни стосуються категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний"

Деталі: Водночас Ляшко не назвав терміни перегляду рішень ВЛК.

Також зазначив, що вже відкрили велику кількість кримінальних справ.

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