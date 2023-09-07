Близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури – генпрокурор

За останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

Джерело: Генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс.

Пряма мова: "На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих".

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Деталі: За даними генпрокурора наразі ідентифіковано 156 підозрюваних – військовослужбовців РФ та представників окупаційної "влади". Обвинувальні акти щодо 114 осіб скеровано до суду, 35-х засуджено за катування та жорстоке поводження як воєнні злочини.

Передісторія: