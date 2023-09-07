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У Пентагоні чекають на розмову і зустріч Остіна й Умєрова

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 23:51
У Пентагоні чекають на розмову і зустріч Остіна й Умєрова
Рустем Умєров, фото Української правди

У Міністерстві оборони США очікують, що перша телефонна розмова між главою Пентагону Ллойдом Остіном і новим міністром оборони України Рустемом Умєровим відбудеться в найближчій перспективі.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Сінгх: "Я упевнена що вони поспілкуються дуже скоро".

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Деталі: Представниця американського оборонного відомства зазначила, що в Вашингтоні знають про затвердження Рустема Умєрова на посаді міністра оборони України, тож телефонна розмова буде обов’язково спланована найближчим часом. 

Крім того, за її словами, очікується, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться особисто з Умєровим під час наступного засідання у форматі "Рамштайн", запланованому в другій половині цього місяця.

Цьому передувало: Верховна Рада України 5 вересня відправила у відставку міністра оборони Олексій Резнікова, а 6 вересня затвердила на цій посаді Рустема Умєрова. Він має досвід перемовника у важливих для України візитах і переговорах.

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Теми: СШАУмєров Рустем
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